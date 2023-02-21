Кулаков Владимир Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1965
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1965
Отец: Никулин Андрей
Бракосочетание
13.01.1989
Жена: скрыто настройками приватности
Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулаков Алексей
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно