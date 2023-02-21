Кулаков Владимир Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулаков Владимир Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1965

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1965

Отец: Никулин Андрей

Мать: Кулакова Евдокия Дмитриевна

Бракосочетание
13.01.1989

Жена: скрыто настройками приватности

Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулаков Алексей

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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