Александров Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александров Иван Васильевич

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Место рождения

Слободской, город Слободской, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1893

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Слободской, город Слободской, Кировская область
Смерть
1893
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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