Александров Иван Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1893
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
1893
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)