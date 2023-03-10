Костыренко (Прошина) Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костыренко (Прошина) Людмила Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Пол

Женский

Отец

Мать

1892 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Прошин Василий

Мать: Прошина Мария Павловна

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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