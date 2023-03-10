Костыренко (Прошина) Людмила Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Прошин Василий
Мать: Прошина Мария Павловна
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан