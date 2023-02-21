Воробьева (Воробьева) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Воробьева) Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

1901 г.р.
1915 г.р.
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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Воробьев Андрей Никитович

Отец ребёнка: Воробьев Никита Дмитриевич

Дубровки, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Воробьев Федор Никитович

Отец ребёнка: Воробьев Никита Дмитриевич

Дубровки, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьев Никита Дмитриевич

Дубровки, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьев Никита Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьев Никита Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Никита Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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