Зеленцова (Нестерова) Наталья Геннадьевна
Место рождения
Дата рождения08.09.1951
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1951
Рождение ребёнка
12.07.1971
Дочь: Голубева Анна Владимировна
Отец ребёнка: Медведев Владимир Николаевич
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
04.05.1983
Сын: Зеленцов Дмитрий Валентинович
Отец ребёнка: Зеленцов Валентин Дмитриевич
Сосногорск, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно