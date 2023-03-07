Зеленцова (Нестерова) Наталья Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленцова (Нестерова) Наталья Геннадьевна

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Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

08.09.1951

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1951

Отец: Нестеров Геннадий Матвеевич

Мать: Ларионова Людмила Сергеевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.07.1971

Дочь: Голубева Анна Владимировна

Отец ребёнка: Медведев Владимир Николаевич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
04.05.1983

Сын: Зеленцов Дмитрий Валентинович

Отец ребёнка: Зеленцов Валентин Дмитриевич

Сосногорск, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеленцов Валентин Дмитриевич

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