Вайвод Франц
Место рожденияЛатвия. Вальмениши
Дата рождения24.08.1873
Дата смертиПосле 1938
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1873
Отец: Вайвод Тумаш
Мать: Вайвод (Рушиник) Гелена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муценик (Вайвод) Вероника
Мать ребёнка: Вайвод (Братишка(Брачишка)) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вайвод) Текла
Мать ребёнка: Вайвод (Братишка(Брачишка)) Анна
Крещение
Неизвестно
1873 года августа 26 дня в Ливенмуйжском Р.К.П. костеле окрешчено дитя по имени Францишекъ ксендзомъ Кульвицкимъ со всеми обрядами таинства. Крестьянъ Тумаша и Гелены съ Рушников Вайводовъ законных су... Показать все
Крещение
Неизвестно
Окрешчен в Ливенмуйжском костеле.
Бракосочетание
28.?.1896
Рождение ребёнка
09.11.1899
Дочь: (Вайвод) Анна
Мать ребёнка: Вайвод (Братишка(Брачишка)) Анна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Вайвод Иосиф
Мать ребёнка: Вайвод (Братишка(Брачишка)) Анна
Рождение ребёнка
06.05.1905
Сын: Вайвод Станислав
Мать ребёнка: Вайвод (Братишка(Брачишка)) Анна
Смерть
После 1938