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Вайвод Франц

Место рождения

Латвия. Вальмениши

Дата рождения

24.08.1873

Дата смерти

После 1938

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1873

Отец: Вайвод Тумаш

Мать: Вайвод (Рушиник) Гелена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муценик (Вайвод) Вероника

Мать ребёнка: Вайвод (Братишка(Брачишка)) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вайвод) Текла

Мать ребёнка: Вайвод (Братишка(Брачишка)) Анна

Крещение
Неизвестно
1873 года августа 26 дня в Ливенмуйжском Р.К.П. костеле окрешчено дитя по имени Францишекъ ксендзомъ Кульвицкимъ со всеми обрядами таинства. Крестьянъ Тумаша и Гелены съ Рушников Вайводовъ законных су... Показать все
Крещение
Неизвестно
Окрешчен в Ливенмуйжском костеле.
Бракосочетание
28.?.1896

Жена: Вайвод (Братишка(Брачишка)) Анна

Рождение ребёнка
09.11.1899

Дочь: (Вайвод) Анна

Мать ребёнка: Вайвод (Братишка(Брачишка)) Анна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Вайвод Иосиф

Мать ребёнка: Вайвод (Братишка(Брачишка)) Анна

Рождение ребёнка
06.05.1905

Сын: Вайвод Станислав

Мать ребёнка: Вайвод (Братишка(Брачишка)) Анна

Смерть
После 1938

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