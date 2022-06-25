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Муратов Шамиль Вафаевич

Место рождения

Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик

Дата рождения

22.03.1956

Дата смерти

25.06.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик
Рождение ребёнка
28.10.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик
Рождение ребёнка
04.05.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик
Смерть
25.06.2022

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