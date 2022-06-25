Муратов Шамиль Вафаевич
Место рожденияУзбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик
Дата рождения22.03.1956
Дата смерти25.06.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик
Рождение ребёнка
28.10.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик
Рождение ребёнка
04.05.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик
Смерть
25.06.2022