Поклевская-Козелл (Гаттовская) Мария-Юзефа Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1902
Сын: Поклевский-Козелл Станислав-Викентий Викентьевич
Отец ребёнка: Поклевский-Козелл Викентий-Станислав Альфонсович
Талица, Талицкий, Свердловская область
Рождён в Талицком заводе Камышловского уезда Пермской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1949