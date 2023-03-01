Поклевская-Козелл (Гаттовская) Мария-Юзефа Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поклевская-Козелл (Гаттовская) Мария-Юзефа Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1902

Сын: Поклевский-Козелл Станислав-Викентий Викентьевич

Отец ребёнка: Поклевский-Козелл Викентий-Станислав Альфонсович

Талица, Талицкий, Свердловская область
Рождён в Талицком заводе Камышловского уезда Пермской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поклевский-Козелл Викентий-Станислав Альфонсович

Смерть
1949
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