Калинина Анна Гавриловна 1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Калинина Анна Гавриловна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1820

умерла Неизвестно

Супруги
Калинин Николай Иванович1819 г.р.
Дети
(Калинина) Прасковья Николаевна1838 г.р.
Калинин Василий Николаевич1841 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Николай Иванович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Калинина) Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: Калинин Николай Иванович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Калинин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Калинин Николай Иванович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Калинин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Калинин Николай Иванович

Смерть
Неизвестно

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