Калинина Анна Гавриловна
женский, родилась 1820
умерла Неизвестно
Супруги
Калинин Николай Иванович1819 г.р.
Дети
(Калинина) Прасковья Николаевна1838 г.р.
Калинин Василий Николаевич1841 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Калинина) Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Калинин Николай Иванович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Калинин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Калинин Николай Иванович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Калинин Николай Иванович
Смерть
Неизвестно