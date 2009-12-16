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Яковлев Даниил Александрович

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

16.12.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.2009

Отец: Яковлев Александр Александрович

Мать: Яковлева Инна Владимировна

Омск, город Омск, Омская область
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