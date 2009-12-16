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Яковлев Даниил Александрович
Яковлев Даниил Александрович
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Место рождения
Омск
, город Омск, Омская область
Дата рождения
16.12.2009
Пол
Мужской
Отец
Яковлев Александр Александрович
1983 г.р.
Мать
Яковлева (Миронова) Инна Владимировна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.2009
Отец:
Яковлев Александр Александрович
Мать:
Яковлева Инна Владимировна
Омск
, город Омск, Омская область
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