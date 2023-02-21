Енговатова Анастасия Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕнговатова Анастасия Ермолаева

Енговатова Анастасия Ермолаева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1831 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Енговатова Екатерина Аксенова

Отец ребёнка: Енговатов Аксен Федоров

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Енговатов Родион Аксенов

Отец ребёнка: Енговатов Аксен Федоров

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Енговатов Аксен Федоров

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close