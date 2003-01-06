Фартыгин Анатолий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фартыгин Анатолий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1938

Дата смерти

06.01.2003

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1958

Сын: Фартыгин Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: Фартыгина Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
16.04.1962

Сын: Фартыгин Петр Анатольевич

Мать ребёнка: Фартыгина Любовь Николаевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фартыгина Любовь Николаевна

Смерть
06.01.2003
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