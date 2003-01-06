Фартыгин Анатолий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1938
Дата смерти06.01.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.11.1958
Сын: Фартыгин Андрей Анатольевич
Мать ребёнка: Фартыгина Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
16.04.1962
Сын: Фартыгин Петр Анатольевич
Мать ребёнка: Фартыгина Любовь Николаевна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.01.2003