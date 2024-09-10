Надуткин Яков Петрович
Место рождения
Дата рождения1905 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905 ст.
Отец: Надуткин Петр Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Надуткин Василий Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1926 ст.
Сын: Надуткин Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно