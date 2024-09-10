Надуткин Яков Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНадуткин Яков Петрович

Надуткин Яков Петрович

Место рождения

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905 ст.

Отец: Надуткин Петр Иванович

Мать: не указана

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1923

Сын: Надуткин Василий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1924

Сын: Надуткин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1926 ст.

Сын: Надуткин Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.