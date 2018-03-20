Андреева (Ченцова) Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1928
Дата смерти20.03.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1949
Сын: Андреев Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Андреев Алексей Нилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Андреев Алексей Нилович
Смерть
20.03.2018