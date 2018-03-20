Андреева (Ченцова) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Ченцова) Мария Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1928

Дата смерти

20.03.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1949

Сын: Андреев Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Андреев Алексей Нилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Андреев Алексей Нилович

Смерть
20.03.2018
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