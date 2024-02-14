Шляпников Евгений Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шляпников Евгений Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

КЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1985

Отец: не указан

Мать: Попова Ирина Павловна

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