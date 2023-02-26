Зулейха Каудаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: Байбек
Отец ребёнка: Абдей Елеев
Рождение ребёнка
1742
Сын: Биккянай
Отец ребёнка: Абдей Елеев
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Мяргябя
Отец ребёнка: Абдей Елеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абдей Елеев
Смерть
Неизвестно