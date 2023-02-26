Зулейха Каудаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зулейха Каудаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1725 г.р.

Дети

1739 г.р.
1742 г.р.
1748 г.р.

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1739

Сын: Байбек

Отец ребёнка: Абдей Елеев

Рождение ребёнка
1742

Сын: Биккянай

Отец ребёнка: Абдей Елеев

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Мяргябя

Отец ребёнка: Абдей Елеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдей Елеев

Смерть
Неизвестно
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