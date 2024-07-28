Новожильцева Пелагея Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новожильцева Пелагея Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новожильцев Тимофей Алексеев

Рождение ребёнка
22.01.1914 ст.

Сын: Новожильцев Виктор Тимофеевич

Отец ребёнка: Новожильцев Тимофей Алексеев

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
https://yandex.ru/archive/catalog/5eb190b1-317f-4adb-8d78-3b925ce1b6e8/20?center=2348+2050
Рождение ребёнка
10.02.1916

Дочь: Новожильцева Валентина Тимофеева

Отец ребёнка: Новожильцев Тимофей Алексеев

Смерть
Неизвестно

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