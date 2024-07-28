Новожильцева Пелагея Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.01.1914 ст.
Сын: Новожильцев Виктор Тимофеевич
Отец ребёнка: Новожильцев Тимофей Алексеев
Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
https://yandex.ru/archive/catalog/5eb190b1-317f-4adb-8d78-3b925ce1b6e8/20?center=2348+2050
Рождение ребёнка
10.02.1916
Дочь: Новожильцева Валентина Тимофеева
Отец ребёнка: Новожильцев Тимофей Алексеев
Смерть
Неизвестно