Лапшина Иван Патрикеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛапшина Иван Патрикеевич

Лапшина Иван Патрикеевич

avatar

Место рождения

Россия, Кировская обл, Малмыжский р-н, деревня Дубровка

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Около 1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Лапшин Патрикей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лапшина) Вера

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1902

Дочь: Благодатских (Лапшина) Анастасия

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1960

Мы используем куки для улучшения работы сайта.