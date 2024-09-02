Лапшина Иван Патрикеевич
Место рожденияРоссия, Кировская обл, Малмыжский р-н, деревня Дубровка
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиОколо 1960
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Лапшин Патрикей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лапшина) Вера
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1902
Дочь: Благодатских (Лапшина) Анастасия
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1960