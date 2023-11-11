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Водянов Николай Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1949

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Водянова (Кирюхина) Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
01.05.1975

Дочь: Водянова Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Водянова (Кирюхина) Валентина Васильевна

Варламов, Городищенский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
26.12.1980

Дочь: Плохих Мария Николаевна

Мать ребёнка: Водянова (Кирюхина) Валентина Васильевна

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