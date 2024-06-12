Васильева Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

13.07.1875

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Семенов Василий

Мать: Филиппова Федосья

Бракосочетание
01.02.1847

Муж: Шимячков Василий Михайлович

Поджигородово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Шимячков Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Шимячков Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Шимячков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Шимячков Василий Михайлович

Рождение ребёнка
07.12.1853

Дочь: Фаддеева (Шимячкова) Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Шимячков Василий Михайлович

Рождение ребёнка
11.05.1856

Дочь: Шимячкова Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Шимячков Василий Михайлович

Смерть
13.07.1875
от чахотки

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