Васильева Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти13.07.1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Семенов Василий
Мать: Филиппова Федосья
Бракосочетание
01.02.1847
Поджигородово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1848
Сын: Шимячков Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Шимячков Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Шимячков Василий Михайлович
Рождение ребёнка
07.12.1853
Дочь: Фаддеева (Шимячкова) Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Шимячков Василий Михайлович
Рождение ребёнка
11.05.1856
Дочь: Шимячкова Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Шимячков Василий Михайлович
Смерть
13.07.1875
от чахотки