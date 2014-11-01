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Бахтина Анна Игоревна
Бахтина Анна Игоревна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.11.2014
Пол
Женский
Отец
Бахтин Игорь Николаевич
1985 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ТМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.2014
Отец:
Бахтин Игорь Николаевич
Мать: не указана
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