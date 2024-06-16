Ивлева (Козлова) Прасковья Егоровна (Георгиевна) Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиИвлева (Козлова) Прасковья Егоровна (Георгиевна)

Ивлева (Козлова) Прасковья Егоровна (Георгиевна)

Место рождения

Кудряково, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кудряково, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивлев Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Кудряково, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Ивлев Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Кудряково, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
10.10.1914

Сын: Ивлев Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Кудряково, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.