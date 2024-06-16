Ивлева (Козлова) Прасковья Егоровна (Георгиевна)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.10.1914
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно