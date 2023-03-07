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Солодянкин Герасим Петров

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Место рождения

займище Лысковское (Рогожское), Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

До 1719

Пол

Мужской

Отец

Около 1690 г.р.

Мать

Около 1685 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: Солодянкин Петр Трофимов

Мать: Солодянкина Мавра

займище Лысковское (Рогожское), Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
займище Лысковское (Рогожское), Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
До 1719
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