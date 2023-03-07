Солодянкин Герасим Петров
Место рождениязаймище Лысковское (Рогожское), Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1717
Дата смертиДо 1719
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: Солодянкин Петр Трофимов
Мать: Солодянкина Мавра
займище Лысковское (Рогожское), Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
займище Лысковское (Рогожское), Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
До 1719