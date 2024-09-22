Горбачева Лисафета (Лисафья) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачева Лисафета (Лисафья)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Горбачев Иван Иванов

Черемшанка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Горбачев Михаил Иванов

Отец ребёнка: Горбачев Иван Иванов

Черемшанка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Аксинья Иванова

Отец ребёнка: Горбачев Иван Иванов

Черемшанка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Ефимия Иванова

Отец ребёнка: Горбачев Иван Иванов

Черемшанка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Аксинья(Анисья)2 Иванова

Отец ребёнка: Горбачев Иван Иванов

Черемшанка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Горбачев Елизар Иванов

Отец ребёнка: Горбачев Иван Иванов

Черемшанка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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