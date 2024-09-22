Горбачева Лисафета (Лисафья)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Горбачев Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1811
Отец ребёнка: Горбачев Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Аксинья Иванова
Отец ребёнка: Горбачев Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Ефимия Иванова
Отец ребёнка: Горбачев Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Аксинья(Анисья)2 Иванова
Отец ребёнка: Горбачев Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1822
Отец ребёнка: Горбачев Иван Иванов
Смерть
Неизвестно