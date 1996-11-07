Лялина (Грозова) Евдокия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1915
Дата смерти07.11.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1953
Отец ребёнка: Лялин Иван Павлович
Рождение ребёнка
29.04.1955
Отец ребёнка: Лялин Иван Павлович
Рождение ребёнка
01.01.1959
Отец ребёнка: Лялин Иван Павлович
Смерть
07.11.1996