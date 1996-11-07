Лялина (Грозова) Евдокия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лялина (Грозова) Евдокия Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1915

Дата смерти

07.11.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1953

Сын: Лялин Николай Иванович

Отец ребёнка: Лялин Иван Павлович

Рождение ребёнка
29.04.1955

Сын: Лялин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Лялин Иван Павлович

Рождение ребёнка
01.01.1959

Сын: Лялин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Лялин Иван Павлович

Смерть
07.11.1996

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