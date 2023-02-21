Шевердяев Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти11.04.1943
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.12.1931
Дочь: Бойко Капиталина
Мать ребёнка: Шевердяева Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шевердяева Александра
Смерть
11.04.1943