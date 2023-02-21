Шевердяев Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевердяев Никифор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

11.04.1943

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1897 г.р.

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.12.1931

Дочь: Бойко Капиталина

Мать ребёнка: Шевердяева Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевердяева Александра

Смерть
11.04.1943
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