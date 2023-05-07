Соловьев Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.07.1941
Рождение ребёнка
04.01.1945
Дочь: Ваганова Зинаида Федоровна
Мать ребёнка: Соловьева Антонина Николаевна
Южа, Южский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно