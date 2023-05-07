Соловьев Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьев Федор

Соловьев Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1945 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьева Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
04.01.1945

Дочь: Ваганова Зинаида Федоровна

Мать ребёнка: Соловьева Антонина Николаевна

Южа, Южский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьева Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьева Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьева Антонина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Антонина Николаевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close