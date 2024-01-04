Кезина Марья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКезина Марья Федорова

Кезина Марья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1858 ст.

Сын: Кезин Андрей Федоров

Отец ребёнка: Кезин Федор Иванов

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.10.1859 ст.

Сын: Кезин Иван Федоров

Отец ребёнка: Кезин Федор Иванов

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1861 ст.

Сын: Кезин Николай Федоров

Отец ребёнка: Кезин Федор Иванов

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кезин Федор Иванов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close