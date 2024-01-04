Кезина Марья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.07.1858 ст.
Сын: Кезин Андрей Федоров
Отец ребёнка: Кезин Федор Иванов
Рождение ребёнка
12.10.1859 ст.
Сын: Кезин Иван Федоров
Отец ребёнка: Кезин Федор Иванов
Рождение ребёнка
1861 ст.
Отец ребёнка: Кезин Федор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кезин Федор Иванов
Смерть
Неизвестно