Крайникова (Сачкова) Анастасия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крайникова (Сачкова) Анастасия Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сачков Константин

Мать: Сачкова Татьяна

Рождение ребёнка
20.08.1903

Сын: Крайников Иван Палович

Отец ребёнка: Крайников Павел Савельевич

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
03.02.1916

Сын: Крайников Семен Павлович

Отец ребёнка: Крайников Павел Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крайников Филипп Павлович

Отец ребёнка: Крайников Павел Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крайникова Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Крайников Павел Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крайников Гавриил Павлович

Отец ребёнка: Крайников Павел Савельевич

Смерть
Неизвестно
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