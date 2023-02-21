Крайникова (Сачкова) Анастасия Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сачков Константин
Мать: Сачкова Татьяна
Рождение ребёнка
20.08.1903
Отец ребёнка: Крайников Павел Савельевич
Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
03.02.1916
Отец ребёнка: Крайников Павел Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крайников Филипп Павлович
Отец ребёнка: Крайников Павел Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крайникова Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Крайников Павел Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крайников Гавриил Павлович
Отец ребёнка: Крайников Павел Савельевич
Смерть
Неизвестно