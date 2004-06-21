Корнелюк Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1930
Дата смерти21.06.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корнелюк Василий Иванович
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
21.06.2004