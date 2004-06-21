Корнелюк Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнелюк Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1930

Дата смерти

21.06.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корнелюк Василий Иванович

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
21.06.2004
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