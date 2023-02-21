Баимов Сайфулла Гизатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баимов Сайфулла Гизатович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.04.1957

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баимов Гизат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1948

Сын: Баимов Талгат Сайфуллаевич

Мать ребёнка: Кинзикеева Лиза Тимербаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баимова Римма Сайфуллаевна

Мать ребёнка: Кинзикеева Лиза Тимербаевна

Ошская область, Советский район, с. Кара Кульджа
Смерть
01.04.1957
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