Баимов Сайфулла Гизатович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.04.1957
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баимов Гизат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1948
Сын: Баимов Талгат Сайфуллаевич
Мать ребёнка: Кинзикеева Лиза Тимербаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баимова Римма Сайфуллаевна
Мать ребёнка: Кинзикеева Лиза Тимербаевна
Ошская область, Советский район, с. Кара Кульджа
Смерть
01.04.1957