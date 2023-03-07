Ошурков Алексей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ошурков Алексей Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

1910 г.р.

Дети

1933 г.р.
1938 г.р.
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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Ошурков Федор Павлович

Мать: Ошуркова Наталья Каллистратовна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Ошурков Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Ошуркова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Ошурков Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Ошуркова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
13.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ошуркова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ошуркова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ошуркова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ошуркова Нина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ошуркова Нина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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