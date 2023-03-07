Лавренов Андрей Васильевич
Место рождения
Дата рождения09.10.1901 ст.
Дата смерти26.10.1943
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1901 ст.
Крещение
14.10.1901 ст.
Восприемники из деревни Слутки: крестьянин Григорий Павлович Железцов и крестьянская жена Евдокия Миновна Лавренова
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Лавренова Анастасия А
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Лавренова Нина Андреевна
Мать ребёнка: Лавренова Анастасия А
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Лавренова Раиса Андреевна
Мать ребёнка: Лавренова Анастасия А
Рождение ребёнка
1939
Сын: Лавренов Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Лавренова Анастасия А
Военная служба
22.09.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лавренова Анастасия А
Смерть
26.10.1943
Чаусский район, Могилевская область, Белорусская ССР
Пропал без вести