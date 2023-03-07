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Лавренов Андрей Васильевич

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Место рождения

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.10.1901 ст.

Дата смерти

26.10.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1901 ст.

Отец: Лавренов Василий Никитич

Мать: Лавренова Мария Емельяновна

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
14.10.1901 ст.
Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемники из деревни Слутки: крестьянин Григорий Павлович Железцов и крестьянская жена Евдокия Миновна Лавренова
Рождение ребёнка
1925

Сын: Лавренов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Лавренова Анастасия А

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Лавренова Нина Андреевна

Мать ребёнка: Лавренова Анастасия А

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Лавренова Раиса Андреевна

Мать ребёнка: Лавренова Анастасия А

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1939

Сын: Лавренов Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Лавренова Анастасия А

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
22.09.1941
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лавренова Анастасия А

Смерть
26.10.1943
Чаусский район, Могилевская область, Белорусская ССР
Пропал без вести
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