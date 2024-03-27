Чеботаев Юрий
Место рожденияпос.Маячный Куюргазинского района БАССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.05.1959
пос.Маячный Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
03.03.1967
пос.Маячный Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
пос.Маячный Куюргазинского района БАССР
Смерть
Неизвестно