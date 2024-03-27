Чеботаев Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеботаев Юрий

Место рождения

пос.Маячный Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

пос.Маячный Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
30.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чеботаева Надежда

пос.Маячный Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
03.03.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чеботаева Надежда

пос.Маячный Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чеботаева Надежда

пос.Маячный Куюргазинского района БАССР
Смерть
Неизвестно
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