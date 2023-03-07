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Кулинич Татьяна Владимировна

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Место рождения

Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

03.02.1985

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1985

Отец: Кулинич Владимир Иннокентьевич

Мать: Рязанова Мария Георгиевна

Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алганаев Данил Вячеславович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алганаева Карина (Екатерина) Даниловна

Отец ребёнка: Алганаев Данил Вячеславович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алганаев Максим Данилович

Отец ребёнка: Алганаев Данил Вячеславович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алганаева Ксения Даниловна

Отец ребёнка: Алганаев Данил Вячеславович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алганаев Никита Данилович

Отец ребёнка: Алганаев Данил Вячеславович

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