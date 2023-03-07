Кулинич Татьяна Владимировна
Место рождения
Дата рождения03.02.1985
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1985
Бракосочетание
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алганаева Карина (Екатерина) Даниловна
Отец ребёнка: Алганаев Данил Вячеславович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алганаев Максим Данилович
Отец ребёнка: Алганаев Данил Вячеславович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алганаева Ксения Даниловна
Отец ребёнка: Алганаев Данил Вячеславович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алганаев Никита Данилович
Отец ребёнка: Алганаев Данил Вячеславович