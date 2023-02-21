Высоцкий Василий Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высоцкий Василий Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1917

Дата смерти

После 1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЮS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1917

Отец: Высоцкий Матвей Матвеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1946

Дочь: Оголихина Анна Васильевна

Мать ребёнка: Франтова Галина Борисовна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
После 1975
Днепр, Дніпропетровська область
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