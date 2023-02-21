Высоцкий Василий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1917
Дата смертиПосле 1975
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1917
Отец: Высоцкий Матвей Матвеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1946
Дочь: Оголихина Анна Васильевна
Мать ребёнка: Франтова Галина Борисовна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
После 1975
Днепр, Дніпропетровська область