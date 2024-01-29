Кравченко Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кравченко Наталья Александровна
Рождение ребёнка
03.06.2001
Дочь: Кравченко Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Кравченко Наталья Александровна