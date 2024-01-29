Кравченко Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Сергей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
2001 г.р.

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кравченко Наталья Александровна

Рождение ребёнка
03.06.2001

Дочь: Кравченко Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Кравченко Наталья Александровна

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