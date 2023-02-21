Луначарский Анатолий Васильевич
Место рожденияг. Полтава, Полтавский уезд Полтавской губернии
Дата рождения23.11.1875
Дата смерти26.12.1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1875
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Полтава, Полтавский уезд Полтавской губернии
Место жительства
С 1875
г. Полтава, Полтавский уезд Полтавской губернии
Место жительства
С 1895
г. Цюрих, Швейцария
Место жительства
По 1895
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1898
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1915
г. Париж, Франция
Место жительства
С 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
26.12.1933
г. Ментона, Франция