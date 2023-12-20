Попов Андрей Епифанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Попов Епифан Ефимов
Мать: Попова Лукерья Семенова
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Попова (Кобзева) Анна Александрова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Попова) Анна Андреева
Мать ребёнка: Попова (Кобзева) Анна Александрова
Рождение ребёнка
1857
Сын: Попов Петр Андреев
Мать ребёнка: Попова (Кобзева) Анна Александрова
Смерть
Неизвестно