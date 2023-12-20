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Попов Андрей Епифанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Попов Епифан Ефимов

Мать: Попова Лукерья Семенова

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Попов Никифор Андреев

Мать ребёнка: Попова (Кобзева) Анна Александрова

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Попова) Анна Андреева

Мать ребёнка: Попова (Кобзева) Анна Александрова

Рождение ребёнка
1857

Сын: Попов Петр Андреев

Мать ребёнка: Попова (Кобзева) Анна Александрова

Смерть
Неизвестно

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