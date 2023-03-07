Пасынкова Евдокия Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пасынкова Евдокия Афанасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1783 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Пасынков Василий Севастьянов

Якима Иванова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пасынков Василий Севастьянов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Якима Иванова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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