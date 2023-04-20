Петрушина Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрушина Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1988

Пол

Женский

Отец

1960 г.р.

Мать

1960 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1988

Отец: Петрушин Евгений Иванович

Мать: Петрушина Ирина Борисовна

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