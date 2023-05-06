Олешкевич Трофим Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олешкевич Трофим Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1805

Сын: Олешкевич Лука Трофимович

Мать ребёнка: Олешкевич Агафья Стефанова

Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
21.12.1818

Сын: Олешкевич Петр Трофимович

Мать ребёнка: Олешкевич Агафья Степановна

Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
13.09.1822

Дочь: Павлюкевич Федора Трофимова

Мать ребёнка: Олешкевич Агафья Стефанова

Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олешкевич Андрей Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олешкевич Агафья Стефанова

Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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