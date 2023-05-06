Олешкевич Трофим Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.10.1805
Сын: Олешкевич Лука Трофимович
Мать ребёнка: Олешкевич Агафья Стефанова
Рождение ребёнка
21.12.1818
Сын: Олешкевич Петр Трофимович
Мать ребёнка: Олешкевич Агафья Степановна
Рождение ребёнка
13.09.1822
Дочь: Павлюкевич Федора Трофимова
Мать ребёнка: Олешкевич Агафья Стефанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Олешкевич Андрей Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно