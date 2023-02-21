Ираида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ираида Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Лекомцева Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Калашников Николай Иванович

Рождение ребёнка
1959

Сын: Шурик

Отец ребёнка: Калашников Николай Иванович

Рождение ребёнка
1965

Сын: Калашников Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Калашников Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калашников Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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