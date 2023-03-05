Алексей Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1722 г.р.

Дети

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Домна Алексеева

Мать ребёнка: Феодосья Лукьянова

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Авдотья Алексеева

Мать ребёнка: Феодосья Лукьянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосья Лукьянова

Место жительства
Неизвестно
Горка, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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