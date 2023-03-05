Алексей Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Домна Алексеева
Мать ребёнка: Феодосья Лукьянова
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Авдотья Алексеева
Мать ребёнка: Феодосья Лукьянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосья Лукьянова
Место жительства
Неизвестно
Горка, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно