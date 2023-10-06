Балякина Кристина Христина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балякина Кристина Христина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балякин Павел Михайлович

Отец ребёнка: Балякин Михаил

Рождение ребёнка
07.12.1900

Дочь: Рябинина (Балякина) Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Балякин Михаил

Попово, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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