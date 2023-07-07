Пенькова Любовь Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пенькова Любовь Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1939

Отец: Беркутенко Максим

Мать: Беркутенко Лукерья

Рождение ребёнка
09.01.1964

Сын: Пеньков Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Пеньков Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глазкова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Пеньков Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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