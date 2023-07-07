Пенькова Любовь Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1939
Отец: Беркутенко Максим
Мать: Беркутенко Лукерья
Рождение ребёнка
09.01.1964
Сын: Пеньков Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Пеньков Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глазкова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Пеньков Николай Иванович
Смерть
Неизвестно