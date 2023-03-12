Туманская (фон Бриген) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Туманский Василий Владимирович
Отец ребёнка: Туманский Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Судиенко Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Туманский Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Туманский Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Туманский Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Качковская София Владимировна
Отец ребёнка: Туманский Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно