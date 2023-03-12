Туманская (фон Бриген) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туманская (фон Бриген) Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Туманский Василий Владимирович

Отец ребёнка: Туманский Владимир Иванович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Судиенко Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Туманский Владимир Иванович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Туманский Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Туманский Владимир Иванович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Качковская София Владимировна

Отец ребёнка: Туманский Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туманский Владимир Иванович

Смерть
Неизвестно
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