Трубникова Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубникова Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Трубников Иван Савельевич

Отец ребёнка: Трубников Савелий Лукьянович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Юрьева Екатерина Савельвна

Отец ребёнка: Трубников Савелий Лукьянович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Авдотья Савельевна

Отец ребёнка: Трубников Савелий Лукьянович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трубников - Савельевич

Отец ребёнка: Трубников Савелий Лукьянович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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