Трубникова Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1795
Сын: Трубников Иван Савельевич
Отец ребёнка: Трубников Савелий Лукьянович
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Юрьева Екатерина Савельвна
Отец ребёнка: Трубников Савелий Лукьянович
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Авдотья Савельевна
Отец ребёнка: Трубников Савелий Лукьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Трубников Савелий Лукьянович
Работа или профессия
Неизвестно