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Широков Григорий малой Терентьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Широков Терентий Герасимов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широкова Дарья

Рождение ребёнка
1815

Сын: Широков Зиновий Григорьевич

Мать ребёнка: Широкова Дарья

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Широкова Фекла Григорьевна

Мать ребёнка: Широкова Дарья

Рождение ребёнка
1824

Сын: Широков Аким Григорьевич

Мать ребёнка: Широкова Дарья

Рождение ребёнка
1826

Сын: Широков Матвей Григорьевич

Мать ребёнка: Широкова Дарья

Смерть
1845
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край

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