Широков Григорий малой Терентьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти1845
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Широков Терентий Герасимов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Широкова Дарья
Рождение ребёнка
1815
Сын: Широков Зиновий Григорьевич
Мать ребёнка: Широкова Дарья
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Широкова Фекла Григорьевна
Мать ребёнка: Широкова Дарья
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Широкова Дарья
Рождение ребёнка
1826
Сын: Широков Матвей Григорьевич
Мать ребёнка: Широкова Дарья
Смерть
1845
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край