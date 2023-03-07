Мусихина Авдотья Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1650
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1674
Сын: Мусихин Иван (ст) Федоров
Отец ребёнка: Мусихин Федор Минеев
Починок вновь над р. Поломкою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1676
Сын: Мусихин Иван (мл) Федоров
Отец ребёнка: Мусихин Федор Минеев
Починок вновь над р. Поломкою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1680
Отец ребёнка: Мусихин Федор Минеев
Рождение ребёнка
Около 1685
Сын: Князев Моисей (Мосей) Максимов
Отец ребёнка: Мусихин Федор Минеев
Рождение ребёнка
Около 1685
Отец ребёнка: Мусихин Федор Минеев
Рождение ребёнка
Около 1691
Отец ребёнка: Мусихин Федор Минеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мусихин Федор Минеев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. над р. Березовкой, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710