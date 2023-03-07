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Мусихина Авдотья Антонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1650

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1655 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1674

Сын: Мусихин Иван (ст) Федоров

Отец ребёнка: Мусихин Федор Минеев

Починок вновь над р. Поломкою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1676

Сын: Мусихин Иван (мл) Федоров

Отец ребёнка: Мусихин Федор Минеев

Починок вновь над р. Поломкою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1680

Сын: Мусихин Никон Федоров

Отец ребёнка: Мусихин Федор Минеев

Рождение ребёнка
Около 1685

Сын: Князев Моисей (Мосей) Максимов

Отец ребёнка: Мусихин Федор Минеев

Рождение ребёнка
Около 1685

Сын: Мусихин Макар Федоров

Отец ребёнка: Мусихин Федор Минеев

Рождение ребёнка
Около 1691

Сын: Мусихин Лазарь Федоров

Отец ребёнка: Мусихин Федор Минеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мусихин Федор Минеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. над р. Березовкой, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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